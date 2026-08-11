Spectacle Que faire des cons ? à Villers-Bocage Rue Richard Lenoir Villers-Bocage

Informations pratiques

Villers-Bocage

Spectacle Que faire des cons ? à Villers-Bocage

Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20 21:45:00

Date(s) :

2026-11-20

Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelle valeur compter… Une seule reste comme un phare dans la nuit la connerie. Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment s’assurer qu’on en n’est pas un soi-même ? Autant de questions vitales dont vous trouverez les répons

Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelle valeur compter… Une seule reste comme un phare dans la nuit la connerie. Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment s’assurer qu’on en n’est pas un soi-même ? Autant de questions vitales dont vous trouverez les réponses dans ce one woman show. Un spectacle drôle, féministe et engagé, qui explore avec humour la bêtise humaine, pour des oreilles averties de plus de 14 ans. .

Rue Richard Lenoir Centre Richard Lenoir Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Spectacle Que faire des cons ? à Villers-Bocage

The world is becoming increasingly blurred and we no longer know which values to rely on… Only one remains, like a beacon in the night: stupidity. How do you spot idiots? How do you live with them? How do you make sure you’re not one yourself? These are all vital questions, and you’ll find the an…

L’événement Spectacle Que faire des cons ? à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité