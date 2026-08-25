Spectacle Quelques Unes de la Cie Eau ID A, Théâtre de Verdure de La Girandole, Montreuil

Informations pratiques

Spectacle Quelques Unes de la Cie Eau ID A Jeudi 27 août, 16h30 Théâtre de Verdure de La Girandole Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T16:30:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Spectacle, participatif ludique et poétique mêlant danse, théâtre et musique. Des poèmes, qui ont été mélangés, retracent les histoires extraordinaires de femmes écrivaines et militantes pour les droits sociaux et humains.

Spectacle tout public

Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 57 53 17 https://www.girandole.fr/events/sous-les-pechers-la-plage-14/ https://www.facebook.com/theatredeverduregirandole;https://www.instagram.com/theatredelagirandole/ De mai à septembre, la Gigi prend donc ses quartiers d’été au théâtre de Verdure. Au 65 rue Pierre de Montreuil, son festival multidisciplinaire Sous les Pêchers la plage allie musique, guirlandes électriques, contes, bal, artisan·e·s, transats oranges, gestes, drôleries, cuisines, mots, concerts, bosquets, cirque, spritz, marionnettes, verres de vins, jeux, images, publics, révolution, clowns, … etc.

Véritable lieu de vie, le Théâtre de Verdure vibre au rythme des aventures proposées.

C’est aussi une bouffée d’air, un instant de farniente, de ravissement.

Cette année pour la 14ème éditions du festival Sous Les Pêchers, La Plage le Théâtre de Verdure de La Girandole ouvre ses portes du 25 mai au 21 juillet. M° ligne 9, station Marie de Montreuil

Bus 122, arrêt Saint-Just / Bus 121 et 102, arrêt Danton / N°34, arrêt Danton / N°16, arrêt de la Mairie

Station vélib : Jean Moulin – Paul DoumerTarifs (hors Cartes Blanches)

Prix libre les deux ou trois premières heures

10€ / 6€ / ou lancez les dés

CB ou espèces

Dans le cadre du projet Sorties de Plage #3, avec la compagnie Eau ID A