Thouarsais-Bouildroux

Spectacle Racine de Vie

Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Spectacle proposée dans le cadre de la fête de la nature du 20 au 25 mai

Salle Polyvalente

Une petit graine, on la voit à peine ! Et pourtant … Libre comme l’air, le vent lui souffle des rencontres merveilleuses. Un brin de chaleur, un peu de lumière, quelques gouttes d’eau, et beaucoup d’amour, suffisent pour qu’elle prenne racine et s’élève un peu plus haut.

Pour les enfants de 0 à 6 ans

Gratuit

Renseignements au 02 51 69 61 43 .

Cezais Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 info@ccplc.fr

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English :

Show presented as part of the Fête de la nature from May 20 to 25

L’événement Spectacle Racine de Vie Thouarsais-Bouildroux a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin