Spectacle Redouane Bougheraba Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Spectacle Redouane Bougheraba Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne jeudi 8 janvier 2026.
Spectacle Redouane Bougheraba
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 20:00:00
fin : 2026-01-08 22:00:00
Date(s) :
2026-01-08
Tout public
Redouane Bougheraba, le Marseillais puissant mêlant scènes, écrans et réseaux, lance sa première tournée mondiale avec un nouveau spectacle 100 % inédit, émotionnellement riche et hilarant.
Entre impros affûtées, chambrage complice et punchlines sociétales, il porte l’humour à un tout autre niveau. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
English : Spectacle Redouane Bougheraba
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Redouane Bougheraba Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne