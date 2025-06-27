Spectacle Redouane Bougheraba Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-08 22:00:00

2026-01-08

Tout public

Redouane Bougheraba, le Marseillais puissant mêlant scènes, écrans et réseaux, lance sa première tournée mondiale avec un nouveau spectacle 100 % inédit, émotionnellement riche et hilarant.

Entre impros affûtées, chambrage complice et punchlines sociétales, il porte l’humour à un tout autre niveau. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

