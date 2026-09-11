Spectacle Respire Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
vendredi 11 septembre 2026 · Espace Culturel Mendi Zolan · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Spectacle Respire
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Durée 60 minutes.
Public: adultes et enfants + 5 ans
Par Julen Magoa.
C’est l’histoire de Jeane. Jeane c’est aussi moi. Jeane c’est une femme qui est au moment de reprendre un second souffle.
Elle est prête à y parvenir par tous les moyens. Elle arpente les cours de fitness, les cours de yoga, de danse, de chant et la méthode Wim Hof de respiration.
Elle explore aussi ses souvenirs à la recherche de ce qui lui a tant coupé le souffle. Jeane c’est la femme au poumon en moins qui part à la conquête de l’air qui lui reste. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Spectacle Respire
L’événement Spectacle Respire Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce
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