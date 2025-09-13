Spectacle « Revoir Lascaux » Théâtre Public de Montreuil Montreuil

De l’incroyable découverte de la grotte de Lascaux, Gaëlle Bourges a créé un spectacle, Revoir Lascaux (2017), qui interroge notre regard sur l’art préhistorique et son héritage. À l’occasion de Quartiers d’artistes, la chorégraphe propose à un groupe de jeunes de s’emparer de cette pièce pour en livrer leur propre version.

En 1940, quatre adolescents tombent par hasard sur une grotte préhistorique au cœur du Périgord. À travers un dispositif scénique ludique mêlant danse, récit et images projetées, Gaëlle Bourges et trois camarades plongent les spectateur·rices dans les profondeurs de la célèbre grotte ornée et redonnent vie aux figures animales peintes il y a 23 000 ans.

Sous la houlette des 4 créateur·rices du spectacle, un groupe de jeunes montreuillois·es présentera son adaptation de Revoir Lascaux à l’issue d’une semaine de résidence au TPM rythmée par différents ateliers – une sorte de colo d’art ! Une plongée fascinante dans la découverte de ce chef-d’œuvre de l’humanité, qui révèle la puissance intemporelle de l’art à travers le temps.

Spectacle mis en scène par Gaëlle Bourges – Quartiers d’artistes #4

Le samedi 25 avril 2026

de 16h00 à 17h30

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

