Spectacle Revue des Vieux Galets Salle Boissaye Étretat

Informations pratiques

Étretat

Spectacle Revue des Vieux Galets

Salle Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Revue des Vieux Galets est un spectacle proposé par des bénévoles. Une tradition plus que centenaire, qui offre chaque année une soirée divertissante, pigmentée d’humour, d’autodérision. L’actualité vue par le petit bout de la lorgnette des vieux et jeunes galets , ce n’est jamais triste. .

Salle Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

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English : Spectacle Revue des Vieux Galets

L’événement Spectacle Revue des Vieux Galets Étretat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie