Spectacle Revue des Vieux Galets Salle Boissaye Étretat
samedi 22 août 2026 · Salle Boissaye · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Spectacle Revue des Vieux Galets
Salle Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La Revue des Vieux Galets est un spectacle proposé par des bénévoles. Une tradition plus que centenaire, qui offre chaque année une soirée divertissante, pigmentée d’humour, d’autodérision. L’actualité vue par le petit bout de la lorgnette des vieux et jeunes galets , ce n’est jamais triste. .
Salle Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie
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English : Spectacle Revue des Vieux Galets
L’événement Spectacle Revue des Vieux Galets Étretat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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