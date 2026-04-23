Spectacle Ricky Pompom Salle Jean Gabin Royan

Royan

Spectacle Ricky Pompom

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-06

Cycle 3 11/14 ans

Ricky vit avec une troupe de forains. Il y a son frère Nestor, l’homme le

plus fort du monde ;

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 09 36

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English :

Cycle 3 11/14 years

Ricky lives with a troupe of showmen. There’s his brother Nestor, the strongest man

strongest man in the world;

L’événement Spectacle Ricky Pompom Royan a été mis à jour le 2026-04-23 par Mairie de Royan