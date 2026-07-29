Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle

Arènes Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Repas rire et traditions à 19h Chez Adèle

Menu Melon jambon, faux filet frites glaces 1 verre de vin et café adultes 15€ enfant -12ans 7€

Spectacle rire et tradition le mercredi 5 aout à 21h dans les arènes d’aire

Description Spectacle familiale de course landaise avec la ganaderia DUSSAU jeux pour tous taurillon pour enfant

Spectacle 12€ et gratuit jusqu’à 14 ans ouverture de la billetterie à partir de 20h placement libre .

Arènes Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

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English : Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle

L’événement Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-24 par Tourisme Aire Eugénie