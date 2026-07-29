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Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle Aire-sur-l’Adour

mercredi 5 août 2026 · Aire-sur-l'Adour

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Arènes
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif

Aire-sur-l’Adour

Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle

Arènes Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Repas rire et traditions à 19h Chez Adèle
Menu Melon jambon, faux filet frites glaces 1 verre de vin et café adultes 15€ enfant -12ans 7€
Spectacle rire et tradition le mercredi 5 aout à 21h dans les arènes d’aire
Description Spectacle familiale de course landaise avec la ganaderia DUSSAU jeux pour tous taurillon pour enfant
Spectacle 12€ et gratuit jusqu’à 14 ans ouverture de la billetterie à partir de 20h placement libre   .

Arènes Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

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English : Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle

L’événement Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-24 par Tourisme Aire Eugénie

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