Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle Aire-sur-l’Adour
mercredi 5 août 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle
Arènes Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Repas rire et traditions à 19h Chez Adèle
Menu Melon jambon, faux filet frites glaces 1 verre de vin et café adultes 15€ enfant -12ans 7€
Spectacle rire et tradition le mercredi 5 aout à 21h dans les arènes d’aire
Description Spectacle familiale de course landaise avec la ganaderia DUSSAU jeux pour tous taurillon pour enfant
Spectacle 12€ et gratuit jusqu’à 14 ans ouverture de la billetterie à partir de 20h placement libre .
Arènes Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
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English : Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle
L’événement Spectacle Rires et Traditions et repas chez Adèle Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-24 par Tourisme Aire Eugénie
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