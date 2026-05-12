Spectacle Sans feu sans flamme: Cabaret Pompier Le Vigeant
Spectacle Sans feu sans flamme: Cabaret Pompier Le Vigeant dimanche 5 juillet 2026.
Le Vigeant
Spectacle Sans feu sans flamme: Cabaret Pompier
Rue du Stade Le Vigeant Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Sans feu sans flamme est un cabaret féminin solitaire absurde et pétillant, où le personnage principal, Lucie, déploie tout son petit univers et sa folie, se jouant de l’hyper-performance à travers tout un tas d’objets et de numéros faits maison , de la chorégraphie sur casserole au quick-change et bien sûr un grand final , au trapèze…. ? Ça va péter !
Organisé par la Boulit’ et la MJC Champ Libre en partenariat avec la commune et le comité d’animation vigeantaise .
Rue du Stade Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr
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English : Spectacle Sans feu sans flamme: Cabaret Pompier
L’événement Spectacle Sans feu sans flamme: Cabaret Pompier Le Vigeant a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne