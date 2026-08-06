Informations pratiques

Guipry-Messac

Spectacle SHOE & SHOES

52 Avenue du Port Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Clown, cirque et objet

Scopitone et cie (festival Marmaille)

Quelque part, entourée de boîte à chaussures oubliées, une femme nous entraîne à travers les fragments du puzzle de son passé. Des souvenirs émergent des éclats de rire, des pas d’enfant perchés sur ceux d’un père, des chaussures de clown…Elle trébuche, virevolte et devient presque équilibriste. L’espace se transforme en piste de cirque. Shoe & Shoes explore la transmission et le lien père-fille à travers un théâtre d’objets et de cirque inattendu où les chaussures prennent vie. Emma Lloyd part de ses souvenirs d’enfance pour nous partager un monde onirique avec la poésie décalée d’un clown. Tout ce qui a été perdu peut être retrouvé, réparé… et réenchanté..

Jeune public dès 3 ans

durée 35 min .

52 Avenue du Port Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 74 94

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English :

L’événement Spectacle SHOE & SHOES Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-08-06 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté