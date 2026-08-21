Informations pratiques

Guipry-Messac

Braderie de Team Breizh Buggy

Rue de la Résistance Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association Team Breizh Buggy organise sa braderie sur l’espace de vert de la salle Claude Michel à Guipry-Messac.

Restauration et buvette sur place.

Installation de 7h à 8h30. Pour plus d’infos, contacter Élodie: 0619285414. .

Rue de la Résistance Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 19 28 54 14

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English :

L’événement Braderie de Team Breizh Buggy Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-08-21 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté