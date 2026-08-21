Braderie de Team Breizh Buggy Guipry-Messac
dimanche 13 septembre 2026 · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
Braderie de Team Breizh Buggy
Rue de la Résistance Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association Team Breizh Buggy organise sa braderie sur l’espace de vert de la salle Claude Michel à Guipry-Messac.
Restauration et buvette sur place.
Installation de 7h à 8h30. Pour plus d’infos, contacter Élodie: 0619285414. .
Rue de la Résistance Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 19 28 54 14
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English :
L’événement Braderie de Team Breizh Buggy Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-08-21 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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