Initiation à l’Atelier Vannerie à Guipry-Messac Guipry-Messac
vendredi 28 août 2026 · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
Initiation à l’Atelier Vannerie à Guipry-Messac
8 Square de la Liberté Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-10-24
Dans le cadre des Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire, l’Atelier Vannerie vous ouvre ses portes !
La MJC-Espace socioculturel est une association proposant des activités, ateliers et une saison culturelle. Venez découvrir son Atelier de Vannerie et fleurs en copeaux.
Apprenez à fabriquer un panier traditionnel comme papy le faisait au coin de la cheminée. Apprenez aussi à tailler, trier et entretenir l’osier.
Dans cet atelier, le bois reprend aussi vie en fleurs. A partir d’osier et de simples copeaux taillés au taille-crayon, chacun façonne une nature délicate et inattendue, entre geste artisanal et imagination végétale.
Réservation obligatoire sur https://semaines-tourisme-economique.bzh/ .
8 Square de la Liberté Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Initiation à l’Atelier Vannerie à Guipry-Messac Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-08-12 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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