Informations pratiques

Guipry-Messac

Initiation à l’Atelier Vannerie à Guipry-Messac

8 Square de la Liberté Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-10-24

Dans le cadre des Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire, l’Atelier Vannerie vous ouvre ses portes !

La MJC-Espace socioculturel est une association proposant des activités, ateliers et une saison culturelle. Venez découvrir son Atelier de Vannerie et fleurs en copeaux.

Apprenez à fabriquer un panier traditionnel comme papy le faisait au coin de la cheminée. Apprenez aussi à tailler, trier et entretenir l’osier.

Dans cet atelier, le bois reprend aussi vie en fleurs. A partir d’osier et de simples copeaux taillés au taille-crayon, chacun façonne une nature délicate et inattendue, entre geste artisanal et imagination végétale.

Réservation obligatoire sur https://semaines-tourisme-economique.bzh/ .

8 Square de la Liberté Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Initiation à l’Atelier Vannerie à Guipry-Messac Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-08-12 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté