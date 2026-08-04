Fête de la Fanfare de Guipry-Messac Guipry-Messac
dimanche 23 août 2026 · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
Fête de la Fanfare de Guipry-Messac
34 Rue de la Résistance Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:45:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-08-23
A l’occasion de leur traditionnelle fête, la fanfare de Guipry-Messac vous accueille pour une journée riche en activités, festivités et convivialité!
Retrouvez au programme:
– vide grenier dès 9h du matin.
– restauration sur place
– animation avec la Fanfare Her2zic et LES CADETS DE MAURON FANFARE TWIRLING en accompagnement.
– spectacle de Twirling tout l’après-midi
– guinguette animée par Patrick Gerbeau
– Défilé de voitures de collection. Le matin, entre 9h45 et 12h, les voitures rouleront dans plusieurs villes des Vallons. Elles seront exposées l’après-midi. Départ à l’espace Claude-Michel à Guipry-Messac.
L’entrée est gratuite! .
34 Rue de la Résistance Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 67 87
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English :
L’événement Fête de la Fanfare de Guipry-Messac Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-29 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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