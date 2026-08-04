Informations pratiques

Guipry-Messac

Fête de la Fanfare de Guipry-Messac

34 Rue de la Résistance Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:45:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

A l’occasion de leur traditionnelle fête, la fanfare de Guipry-Messac vous accueille pour une journée riche en activités, festivités et convivialité!

Retrouvez au programme:

– vide grenier dès 9h du matin.

– restauration sur place

– animation avec la Fanfare Her2zic et LES CADETS DE MAURON FANFARE TWIRLING en accompagnement.

– spectacle de Twirling tout l’après-midi

– guinguette animée par Patrick Gerbeau

– Défilé de voitures de collection. Le matin, entre 9h45 et 12h, les voitures rouleront dans plusieurs villes des Vallons. Elles seront exposées l’après-midi. Départ à l’espace Claude-Michel à Guipry-Messac.

L’entrée est gratuite! .

34 Rue de la Résistance Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 67 87

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English :

L’événement Fête de la Fanfare de Guipry-Messac Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-29 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté