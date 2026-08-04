Informations pratiques

Guipry-Messac

Ciné-café Le Gendarme de St Tropez / Toy Story5

65 avenue de la Gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Ciné-café/goûter une séance pour petits et grands !

Préparez-vous à partager un moment gourmand et plein de bonne humeur avec notre Ciné-café de l’été !

Le Gendarme de Saint-Tropez retrouvez l’inimitable Louis de Funès dans une comédie culte qui traverse les générations.

Toy Story 5 Woody, Buzz et leurs amis nous rejoignent pour une toute nouvelle aventure pleine d’humour, d’émotion et de surprises.

Après la séance, profitez d’un délicieux goûter pour prolonger ce moment en famille ou entre amis !

Rendez-vous au cinéma pour un après-midi placé sous le signe du rire, de la gourmandise et de la magie du grand écran.

Réservez vos places dès maintenant et venez partager ce beau moment avec nous ! .

65 avenue de la Gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83

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English :

L’événement Ciné-café Le Gendarme de St Tropez / Toy Story5 Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-27 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté