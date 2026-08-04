Programme du 5 au 11 août Guipry-Messac
mercredi 5 août 2026 · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
Programme du 5 au 11 août
65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-05
La semaine cinématographique est lancée !
Les projecteurs sont allumés, le pop-corn est prêt et les bénévoles sont dans les starting-blocks !
Cette semaine, venez partager avec nous des films, des émotions, des découvertes et de beaux moments de convivialité. Que vous soyez cinéphile passionné ou simple curieux, il y en aura pour tous les goûts !
Consultez le programme, choisissez vos séances et rejoignez nous pour célébrer le cinéma dans toute sa diversité.
À très vite dans vos salles ! .
65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83
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English :
L’événement Programme du 5 au 11 août Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-31 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté