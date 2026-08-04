Informations pratiques

Guipry-Messac

Programme du 5 au 11 août

65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-05

La semaine cinématographique est lancée !

Les projecteurs sont allumés, le pop-corn est prêt et les bénévoles sont dans les starting-blocks !

Cette semaine, venez partager avec nous des films, des émotions, des découvertes et de beaux moments de convivialité. Que vous soyez cinéphile passionné ou simple curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Consultez le programme, choisissez vos séances et rejoignez nous pour célébrer le cinéma dans toute sa diversité.

À très vite dans vos salles ! .

65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83

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English :

L’événement Programme du 5 au 11 août Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-31 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté