Obernai

Spectacle Si Mozart était dansé

Rempart Maréchal Foch rue de Sélestat Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Dans le cadre de ‘2026 année Mozart’ , spectacle proposé par les classes de Danse Classique de l’École Municipale de Musique, de Danse et de Dessin. Chorégraphies et mise en scène Laura Lauffenburger.

Dans le cadre de ‘2026 année Mozart’ , un spectacle proposé par les classes de Danse Classique de l’École Municipale de Musique, de Danse

et de Dessin d’Obernai .

Chorégraphies et mise en scène Laura Lauffenburger.

Gratuit sur réservation. .

Rempart Maréchal Foch rue de Sélestat Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr

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English :

As part of ‘2026 année Mozart’, a show presented by the Classical Dance classes of the École Municipale de Musique, de Danse et de Dessin. Choreography and direction: Laura Lauffenburger.

L’événement Spectacle Si Mozart était dansé Obernai a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme d’Obernai