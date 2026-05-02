Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Benoist-sur-Mer

Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde

Médiathèque 6 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-18

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Médiathèque 6 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

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English :

L’événement Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral