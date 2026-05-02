Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Saint-Benoist-sur-Mer

Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Saint-Benoist-sur-Mer mardi 18 août 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 6 Rue de l'Église

Ville : 85540 Saint-Benoist-sur-Mer

Département : Vendée

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Benoist-sur-Mer

Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde

Médiathèque 6 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :
2026-08-18

  .

Médiathèque 6 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Saint-Benoist-sur-Mer (Vendée)