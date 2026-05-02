Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Saint-Benoist-sur-Mer
Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Saint-Benoist-sur-Mer mardi 18 août 2026.
Saint-Benoist-sur-Mer
Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde
Médiathèque 6 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-08-18
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Médiathèque 6 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
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English :
L’événement Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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