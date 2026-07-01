Spectacle Sofiane Ettaï Légèreté Lanouaille
samedi 25 juillet 2026 · Lanouaille
Informations pratiques
Lanouaille
Spectacle Sofiane Ettaï Légèreté
Salle des fêtes Lanouaille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Dans un monde qui en a tant besoin, Sofiane ETTAÏ nous fait redécouvrir avec finesse notre quotidien.
Tantôt espiègle, souvent piquant mais jamais acide, il ne se contente pas de raconter ses histoires, il les vit avec nous ! 100% rires, 0% vulgarité, jamais lourd.
Avec Sofiane la légèreté ne s’affiche pas sur la balance, elle se mesure en éclats de rires, mais attention…il va balancer ! Un spectacle très fin à l’humour certain ! .
Salle des fêtes Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 43 61 20 association.aideale@gmail.com
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English : Spectacle Sofiane Ettaï Légèreté
Show by Geneviève Rando, Cie des 13 lunes.
A second session will take place at 2.30pm at the Cubjac-Auvézère-Val d’Ans media library.
L’événement Spectacle Sofiane Ettaï Légèreté Lanouaille a été mis à jour le 2026-07-09 par Isle-Auvézère
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