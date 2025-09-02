Spectacle : Somnambule/Hmar Lil Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris

Spectacle : Somnambule/Hmar Lil Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris jeudi 19 février 2026.

L’histoire

commence par une bonne nouvelle et un cauchemar. La bonne c’est d’avoir

obtenu l’asile et le cauchemar c’est de ne plus avoir la possibilité de

repartir chez soi.

Dans Hmar Lil (« somnambule »

en arabe), Asmaa dit et chante sa vie de jeune réfugiée entre cauchemar

et réalité. Entre ses allers-retours à la préfecture, ses problèmes de

logement, les printemps arabes et son coup de foudre pour celle qui est «

belle comme une révolution », Asmaa rêve de faire du théâtre et imagine

des rituels pour soigner ses blessures.

Texte, conception et interprétation : Asmaa Samlali

Composition, musique Live et régie son : Zoé Kammarti

Dramaturgie : Karima El Kharraze

Création et régie lumières : Myriam Adjallé

Scénographie : Shehrazad Dermé

Vidéo : Samir Ramdani

Collaboration à la mise en scène : Virgile L. Leclerc

Production : Compagnie A Bout Portant – Pauline Delaplace

Coproduction : L’Agora-Scène Nationale de l’Essonne et Tangram-Scène Nationale d’Evreux-Louviers

Soutiens et Partenaires

: Collectif 12, Théâtre 13, Festival Fragments, Théâtre de

Sartrouville, le CENTQUATRE – Paris, Le Zef – Scène nationale de

Marseille, Le Point Ephémère x cheville et le soutien en résidence de la

vie brève – Théâtre de l’Aquarium

Projet lauréat de l’aide à l’écriture du Spectacle Musical de l’association Beaumarchais- SACD

Le jeudi 19 février 2026

de 16h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr