Spectacle : Somnambule/Hmar Lil Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris jeudi 19 février 2026.
L’histoire
commence par une bonne nouvelle et un cauchemar. La bonne c’est d’avoir
obtenu l’asile et le cauchemar c’est de ne plus avoir la possibilité de
repartir chez soi.
Dans Hmar Lil (« somnambule »
en arabe), Asmaa dit et chante sa vie de jeune réfugiée entre cauchemar
et réalité. Entre ses allers-retours à la préfecture, ses problèmes de
logement, les printemps arabes et son coup de foudre pour celle qui est «
belle comme une révolution », Asmaa rêve de faire du théâtre et imagine
des rituels pour soigner ses blessures.
Texte, conception et interprétation : Asmaa Samlali
Composition, musique Live et régie son : Zoé Kammarti
Dramaturgie : Karima El Kharraze
Création et régie lumières : Myriam Adjallé
Scénographie : Shehrazad Dermé
Vidéo : Samir Ramdani
Collaboration à la mise en scène : Virgile L. Leclerc
Production : Compagnie A Bout Portant – Pauline Delaplace
Coproduction : L’Agora-Scène Nationale de l’Essonne et Tangram-Scène Nationale d’Evreux-Louviers
Soutiens et Partenaires
: Collectif 12, Théâtre 13, Festival Fragments, Théâtre de
Sartrouville, le CENTQUATRE – Paris, Le Zef – Scène nationale de
Marseille, Le Point Ephémère x cheville et le soutien en résidence de la
vie brève – Théâtre de l’Aquarium
Projet lauréat de l’aide à l’écriture du Spectacle Musical de l’association Beaumarchais- SACD
Le jeudi 19 février 2026
de 16h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis
https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr