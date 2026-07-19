Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Spectacle Son & Lumière Anne de Bretagne

Chateau de Bienassis Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 22:00:00

fin : 2026-08-18 23:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Le Château de Bienassis ouvre ses portes pour vous faire profiter d’un spectacle Son & Lumière !

Pour cette nouvelle édition, le spectacle est consacré à Anne de Bretagne !

Projeté sur la façade du château et vécu depuis la cour d’honneur, ce spectacle immersif réunit près de 80 figurants dans une mise en scène mêlant lumière, musique et effets spectaculaires, avec un grand final en feux d’artifice.

Ouverture des portes à 21h30, début du spectacle à 22h. .

Chateau de Bienassis Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacle Son & Lumière Anne de Bretagne Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme