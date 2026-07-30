Concert Breizh O’Folk Bar du Casino Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Concert Breizh O’Folk

Bar du Casino 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Retrouvez un concert du duo Breizh O’Folk (musique celtique et irlandaise) au bar du Casino Partouche du Val-André !

Profitez d’une soirée concert en famille ou entre amis ! .

Bar du Casino 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Concert Breizh O’Folk Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme