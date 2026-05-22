Place aux Mômes La Légende de Verbruntschneck Rue Charles de Gannes Pléneuf-Val-André
Place aux Mômes La Légende de Verbruntschneck Rue Charles de Gannes Pléneuf-Val-André jeudi 30 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Place aux Mômes La Légende de Verbruntschneck
Rue Charles de Gannes Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le rendez-vous jeune public qui vient titiller l’âme d’enfant des plus grands, programmée avec le réseau Sensation Bretagne.
Sur scène, un metteur en scène un peu débordé découvre que ses comédiens ont disparu — qu’à cela ne tienne, les spectateurs feront l’affaire.
Thème du spectacle théâtre de rue participatif.
Par la compagnie La Fox compagnie. .
Rue Charles de Gannes Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Place aux Mômes La Légende de Verbruntschneck Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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