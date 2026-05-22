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Place aux Mômes La Légende de Verbruntschneck Rue Charles de Gannes Pléneuf-Val-André

Place aux Mômes La Légende de Verbruntschneck Rue Charles de Gannes Pléneuf-Val-André jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Rue Charles de Gannes

Adresse : Esplanade des Régates

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Place aux Mômes La Légende de Verbruntschneck

Rue Charles de Gannes Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Le rendez-vous jeune public qui vient titiller l’âme d’enfant des plus grands, programmée avec le réseau Sensation Bretagne.

Sur scène, un metteur en scène un peu débordé découvre que ses comédiens ont disparu — qu’à cela ne tienne, les spectateurs feront l’affaire.

Thème du spectacle théâtre de rue participatif.
Par la compagnie La Fox compagnie.   .

Rue Charles de Gannes Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06 

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English :

L’événement Place aux Mômes La Légende de Verbruntschneck Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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