Excursion vers Bréhat depuis Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André
jeudi 30 juillet 2026 · Quai des Terre-Neuvas · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Excursion vers Bréhat depuis Dahouët
Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 08:15:00
fin : 2026-07-30 18:45:00
Date(s) :
2026-07-30
Partez à la découverte de l’Île de Bréhat !
Depuis le port de Dahouët, vous traversez la Baie de Saint-Brieuc direction l’Île de Bréhat et ses îlots en 1h30. Profitez de l’île, ses verreries, ses plages ou encore de ses chemins en toute autonomie.
Départ de l’Île de Bréhat à 17h15.
Inscription obligatoire. Minimum 40 personnes. Se présenter à l’embarcadère 20 minutes avant l’heure de départ. .
Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Excursion vers Bréhat depuis Dahouët Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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