Spectacle Sortie de résidence La Hauteur de l’Eau par la Compagnie Chevale Esplanade des Archives Mireuil La Rochelle

Spectacle Sortie de résidence La Hauteur de l’Eau par la Compagnie Chevale

Esplanade des Archives Mireuil Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05 19:30:00

2026-03-05

Sur le Pont vous propose de découvrir le spectacle en cours de création La Hauteur de l’Eau , une fiction poétique et musicale pour un horizon. Tout commence par une énigmatique question “Quelle est la hauteur de l’eau ?”.

+33 5 46 27 67 76

English :

Sur le Pont invites you to discover La Hauteur de l’Eau , a poetic and musical fiction for a horizon. It all begins with an enigmatic question: How high is the water?

