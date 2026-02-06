Spectacle Sortie de résidence La Hauteur de l’Eau par la Compagnie Chevale Esplanade des Archives Mireuil La Rochelle
Esplanade des Archives Mireuil Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-03-05 18:00:00
fin : 2026-03-05 19:30:00
2026-03-05
Sur le Pont vous propose de découvrir le spectacle en cours de création La Hauteur de l’Eau , une fiction poétique et musicale pour un horizon. Tout commence par une énigmatique question “Quelle est la hauteur de l’eau ?”.
Esplanade des Archives Mireuil Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Sur le Pont invites you to discover La Hauteur de l’Eau , a poetic and musical fiction for a horizon. It all begins with an enigmatic question: How high is the water?
L’événement Spectacle Sortie de résidence La Hauteur de l’Eau par la Compagnie Chevale La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-06 par Nous La Rochelle