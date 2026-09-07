Spectacle : sur les traces d’Alice Guy, La Maline, La Couarde-sur-Mer

Informations pratiques

Spectacle : sur les traces d’Alice Guy Samedi 19 septembre, 19h00 La Maline Charente-Maritime

Gratuit. Réservation sur www.lamaline.net.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Le service Patrimoine de la Communauté de communes de l’île de Ré et La Maline vous proposent un ciné-concert imaginé par la compagnie Îlot-Théâtre.

Revivez les grands moments du cinéma des années 1900 à travers des scénettes écrites par Alice Guy, première femme cinéaste, avec le patrimoine rétais en toile de fond.

La Maline 19 Avenue du Mail, 17670 La Couarde-sur-Mer, France La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546299353 http://www.lamaline.net [{« type »: « link », « value »: « http://www.lamaline.net »}] Le cinéma, classé Art et Essai, offre une programmation de 8 séances par jour toute l’année. La programmation spectacle, se déroulant de septembre à juin, s’organise autour d’une trentaine de spectacles et résidences. Les programmations cinéma et spectacle offrent des propositions artistiques tournées vers tous.

Le service Patrimoine de la Communauté de communes de l’ile de Ré et la Maline vous propose un ciné-concert imaginé par la Compagnie Ilot-Théâtre !

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