Spectacle Terra Loreina Château de Fléville Fléville-devant-Nancy

Fléville-devant-Nancy

Spectacle Terra Loreina

Château de Fléville 5 Rue du Château Fléville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-25 22:30:00

fin : 2026-07-26 23:50:00

Date(s) :

2026-06-25

Après le succès de sa première édition, qui a rassemblé plus de 24 000 spectateurs, Terra Loreina revient avec un récit entièrement renouvelé. Un spectacle monumental où la lumière, la musique et la scénographie donnent voix à l’Histoire de la Lorraine.

Nous sommes au XVIIIe siècle. La Lorraine sort lentement des tourments de l’Histoire. Les cicatrices sont visibles, les équilibres fragiles.

Sur cette terre marquée par les conflits arrive un homme en exil Stanislas Leszczynski.

Roi déchu de Pologne, il découvre une région en quête de renouveau. Autour de lui, artistes, bâtisseurs et penseurs esquissent les contours d’un avenir possible. Les pierres se transforment, les jardins prennent forme, et un nouvel âge s’annonce.

Mais sous la beauté retrouvée, les souvenirs persistent, et la pierre n’oublie rien.

Plongé au cœur d’un dispositif visuel et sonore spectaculaire, le spectateur assiste à la métamorphose du Château de Fléville chaque soir d’été. Chaque nuit, l’Histoire reprend vie, pour ceux qui savent l’écouter.

Conseillé à partir de 6 ans. Site accessible aux personnes à mobilité réduite.Tout public

24 .

Château de Fléville 5 Rue du Château Fléville-devant-Nancy 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Following the success of its first edition, which attracted over 24,000 spectators, Terra Loreina returns with a completely renewed story. A monumental show in which light, music and scenography give voice to the history of Lorraine.

We are in the 18th century. Lorraine is slowly emerging from the torments of history. The scars are visible, the balance fragile.

A man in exile arrives in this land marked by conflict: Stanislas Leszczynski.

Fallen king of Poland, he discovered a region in search of renewal. Around him, artists, builders and thinkers sketched out a possible future. Stones are transformed, gardens take shape, and a new age is ushered in.

But beneath the rediscovered beauty, memories persist, and stone forgets nothing.

Immersed in a spectacular visual and sound experience, the spectator witnesses the metamorphosis of the Château de Fléville every summer evening. Every night, history comes alive again, for those who know how to listen.

Recommended for ages 6 and up. Site accessible to people with reduced mobility.

L’événement Spectacle Terra Loreina Fléville-devant-Nancy a été mis à jour le 2026-04-23 par DESTINATION NANCY