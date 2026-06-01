Spectacle théâtral avec Carine Cottineau dans une grange à Gex – 10 sept, Grange dans la centre historique de gex, Gex

Spectacle théâtral avec Carine Cottineau dans une grange à Gex – 10 sept Jeudi 10 septembre, 20h00 Grange dans la centre historique de gex Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/404e7a5a (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Carine Cottineau vous propose une expérience théâtrale unique dans une ancienne grange au cœur de Gex. Avec seulement 40 places disponibles, ce spectacle intimiste vous plonge dans l’univers de « L’Empreinte », un mélange subtil de récits historiques, de danses égyptiennes et flamenca. Un moment hors du temps, où l’on redécouvre la magie du théâtre de proximité, rendant chaque émotion palpable. L’occasion parfaite pour soutenir une artiste talentueuse et découvrir un lieu chargé d’histoire. 10 septembre Gex ️ À partir de 20€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Spectacle intimiste avec Carine Cottineau à Gex, 10 sept. 20€, places limitées. Hormur Arts vivants