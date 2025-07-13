Spectacle Théâtral Comment Nicole a tout pété (une histoire de mine et de climat) Frédéric Ferrer, Compagnie Vertical Détour Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle Théâtral Comment Nicole a tout pété (une histoire de mine et de climat) Frédéric Ferrer, Compagnie Vertical Détour

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Jeudi 2026-02-10 19:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12

Bienvenue dans l’histoire du climat ! En proposant une succession de chapitres de l’ère du Jurassique à la disparition de la vie en passant par le temps des humains et leur empreinte, Frédéric Ferrer utilise avec humour la géographie pour faire théâtre.

Tel un scientifique, il part du terrain pour explorer de manière décalée la triste réalité de notre planète aujourd’hui. Sa fresque drolatique et climatique, à la frontière de la fiction et du réel soulève de multiples questions sur l’avenir de l’humanité. Alors ? Prêt(e)s pour un voyage dans l’espace et le temps ?

Spectacle présenté en coréalisation avec le Centre culturel André Malraux, Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy.Tout public

4 .

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

Welcome to the history of climate! In a succession of chapters from the Jurassic era to the disappearance of life, via the time of humans and their imprint, Frédéric Ferrer humorously uses geography to create theater.

Like a scientist, he starts from the ground up to explore the sad reality of our planet today. His droll climatic fresco, on the borderline between fiction and reality, raises a host of questions about the future of humanity. Are you ready? Are you ready for a journey through space and time?

Co-produced by the Centre culturel André Malraux, Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy.

German :

Willkommen in der Geschichte des Klimas! In einer Abfolge von Kapiteln von der Jurazeit über die Zeit der Menschen und ihre Spuren bis hin zum Verschwinden des Lebens nutzt Frédéric Ferrer die Geographie auf humorvolle Weise, um Theater zu machen.

Wie ein Wissenschaftler geht er vom Boden aus, um auf schräge Weise die traurige Realität unseres heutigen Planeten zu erforschen. Sein drolliges, klimatisches Fresko an der Grenze zwischen Fiktion und Realität wirft zahlreiche Fragen zur Zukunft der Menschheit auf. Wie sieht es aus? Sind Sie bereit für eine Reise durch Raum und Zeit?

Die Aufführung findet in Koproduktion mit dem Centre culturel André Malraux, Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy statt.

Italiano :

Benvenuti nella storia del clima! In una successione di capitoli che vanno dal Giurassico alla scomparsa della vita, passando per l’uomo e la sua impronta, Frédéric Ferrer utilizza la geografia in modo umoristico e teatrale.

Come uno scienziato, parte dalle fondamenta per esplorare in modo anticonformista la triste realtà del nostro pianeta oggi. Il suo divertente affresco climatico, al confine tra finzione e realtà, solleva una serie di domande sul futuro dell’umanità. Siete pronti? Siete pronti per un viaggio nello spazio e nel tempo?

Presentato in collaborazione con il Centre culturel André Malraux, Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy.

Espanol :

¡Bienvenidos a la historia del clima! En una sucesión de capítulos que van del Jurásico a la desaparición de la vida, pasando por la época del hombre y su huella, Frédéric Ferrer utiliza la geografía de forma humorística y teatral.

Como un científico, parte de la base para explorar la triste realidad de nuestro planeta actual de una forma poco convencional. Su divertido fresco climático, a caballo entre la ficción y la realidad, plantea numerosas preguntas sobre el futuro de la humanidad. ¿Está usted preparado? ¿Estás listo para un viaje a través del espacio y el tiempo?

Copresentado con el Centre culturel André Malraux, Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy.

L’événement Spectacle Théâtral Comment Nicole a tout pété (une histoire de mine et de climat) Frédéric Ferrer, Compagnie Vertical Détour Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-07-19 par DESTINATION NANCY