Spectacle théâtral La Soupe au Caillou rue Amiral Courbet Saint-Astier

Spectacle théâtral La Soupe au Caillou

rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

“La soupe au caillou” Ce conte revisité célèbre non seulement une alimentation saine, mais aussi l’accueil de l’autre et la tolérance.

Un vieux loup frappe à la porte de la poule pour lui demander une marmite et du feu afin de préparer une soupe au caillou. Peu à peu, les voisins apportent chacun un ingrédient. Ensemble, ils partagent un repas convivial.

18h (durée 40 mn), Centre culturel.

Gratuit, sur réservation. À partir de 3 ans.

Médiathèque 05 53 02 42 94 .

rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 94

English : Spectacle théâtral La Soupe au Caillou

Pebble soup This revisited tale celebrates not only healthy eating, but also welcoming others and promoting tolerance.

6pm (duration 40 min.), Centre culturel.

Free, by reservation. Ages 3 and up.

Media library 05 53 02 42 94

German : Spectacle théâtral La Soupe au Caillou

Die Suppe mit dem Stein? Dieses neu interpretierte Märchen feiert nicht nur gesunde Ernährung, sondern auch Gastfreundschaft und Toleranz.

18 Uhr (Dauer 40 Min.), Kulturzentrum.

Kostenlos, mit Reservierung. Ab 3 Jahren.

Mediathek 05 53 02 42 94

Italiano :

zuppa di sassi? Questo racconto rivisitato celebra non solo la sana alimentazione, ma anche l’accoglienza e la tolleranza.

ore 18.00 (durata 40 minuti), Centre culturel.

Gratuito, prenotazione obbligatoria. Dai 3 anni in su.

Mediateca 05 53 02 42 94

Espanol : Spectacle théâtral La Soupe au Caillou

¿Sopa de guijarros? Este cuento revisitado no sólo celebra la alimentación sana, sino también la acogida de los demás y la tolerancia.

18.00 h (duración 40 minutos), Centre culturel.

Gratuito, previa reserva. A partir de 3 años.

Mediateca 05 53 02 42 94

