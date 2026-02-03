L’art au pinard ! Portes ouvertes au Château Haut Lavigne LD Michau Lavigne Saint-Astier

L’art au pinard ! Portes ouvertes au Château Haut Lavigne

Le Château Haut Lavigne vous ouvre ses portes pour célébrer le bien vivre à la française.

Moment de convivialité garantie.

Au programme animations concert, karaoké…. , dégustation de vin, repas ( porcelet grillé), cocktails à base de vin, crêpes sucrés et salés (végétariennes) .

LD Michau Lavigne 3334 Route de Sainte Foy la Grande Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 22 16 79 hautlavigne47@free.fr

