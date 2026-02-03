L’art au pinard ! Portes ouvertes au Château Haut Lavigne LD Michau Lavigne Saint-Astier
L’art au pinard ! Portes ouvertes au Château Haut Lavigne LD Michau Lavigne Saint-Astier samedi 9 mai 2026.
L’art au pinard ! Portes ouvertes au Château Haut Lavigne
LD Michau Lavigne 3334 Route de Sainte Foy la Grande Saint-Astier Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2026-05-09 16:00:00 à 2026-05-10 02:00:00
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-10 02:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le Château Haut Lavigne vous ouvre ses portes pour célébrer le bien vivre à la française.
Moment de convivialité garantie.
Au programme animations concert, karaoké…. , dégustation de vin, repas ( porcelet grillé), cocktails à base de vin, crêpes sucrés et salés (végétariennes) .
LD Michau Lavigne 3334 Route de Sainte Foy la Grande Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 22 16 79 hautlavigne47@free.fr
