Spectacle Théâtral Notre école (tragi-comédie) Jana Klein, Stéphane Schoukroun, (S)-Vrai Vandœuvre-lès-Nancy mardi 27 janvier 2026.
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-27 19:30:00
fin : 2026-01-28
2026-01-27 2026-01-28
THÉÂTRE HUMOUR RÉUNION PARENTS-PROFS
Avec un brin de folie et un redoutable sens de l’humour, Jana Klein et Stéphane Schoukroun livrent leur regard sur l’école, autant celle qu’on voit progressivement s’effriter que celle qu’on rêve d’édifier.Tout public
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com
English :
THEATER HUMOR PARENT-TEACHER CONFERENCE
With a touch of madness and a formidable sense of humor, Jana Klein and Stéphane Schoukroun take a look at school, both the one we see gradually crumbling and the one we dream of building.
German :
THEATER HUMOR ELTERNABEND
Mit einem Hauch von Wahnsinn und einem furchterregenden Sinn für Humor geben Jana Klein und Stéphane Schoukroun ihre Sicht auf die Schule wieder, sowohl die, die man allmählich zerbröckeln sieht, als auch die, von der man träumt.
Italiano :
TEATRO COMMEDIA CONFERENZA GENITORI-INSEGNANTI
Con un pizzico di follia e un formidabile senso dell’umorismo, Jana Klein e Stéphane Schoukroun ci offrono la loro visione della scuola, sia quella che vediamo sgretolarsi a poco a poco, sia quella che sogniamo di costruire.
Espanol :
TEATRO COMEDIA REUNIÓN DE PADRES Y PROFESORES
Con un toque de locura y un formidable sentido del humor, Jana Klein y Stéphane Schoukroun nos ofrecen su visión de la escuela, tanto de la que vemos desmoronarse poco a poco como de la que soñamos construir.
