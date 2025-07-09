Spectacle Théâtral Vu/Vue Etienne Manceau, Sacékripa Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle Théâtral Vu/Vue Etienne Manceau, Sacékripa

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi Mardi 2026-03-03 19:30:00

fin : 2026-03-05

2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05

THÉÂTRE D’OBJETS HUMOUR THÉ (VRAIMENT) FUMÉ

Avec un soupçon de maniaquerie, cet objet scénique non identifié aussi drôle qu’absurde vous réserve une dégustation de thé beaucoup plus ardue qu’il n’y parait.

À noter Les enfants sont bienvenus à partir de 08 ans.

Spectacle accessible aux personnes malentendantes.Tout public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

THEATER OF OBJECTS HUMOR (REALLY) SMOKED TEA

With a hint of mania, this absurdly funny, unidentified scenic object offers you a tea tasting experience that’s a lot harder than it looks.

Please note: Children aged 08 and over are welcome.

The show is accessible to the hearing impaired.

German :

OBJEKTTHEATER HUMOR (WIRKLICH) GERÄUCHERTER TEE

Mit einem Hauch von Manie hält dieses nicht identifizierte, ebenso lustige wie absurde Bühnenobjekt eine Teeverkostung für Sie bereit, die viel schwieriger ist, als es den Anschein hat.

Hinweis: Kinder ab 8 Jahren sind willkommen.

Die Aufführung ist auch für Hörgeschädigte zugänglich.

Italiano :

TEATRO DEGLI OGGETTI COMMEDIA TÈ (VERAMENTE) AFFUMICATO

Con un pizzico di mania, questo oggetto scenico non identificato è tanto divertente quanto assurdo. L’esperienza della degustazione del tè è molto più difficile di quanto sembri.

Nota bene: i bambini a partire dagli 08 anni sono i benvenuti.

Lo spettacolo è accessibile ai non udenti.

Espanol :

TEATRO DE OBJETOS COMEDIA (REALMENTE) TÉ AHUMADO

Con un toque de manía, este objeto escénico no identificado es tan divertido como absurdo. La experiencia de degustar té es mucho más difícil de lo que parece.

Atención: se admiten niños a partir de 08 años.

El espectáculo es accesible para personas con discapacidad auditiva.

