Spectacle théâtralisé Lafayette et l’indépendance américaine Bouzols Arsac-en-Velay

Informations pratiques

Arsac-en-Velay

Spectacle théâtralisé Lafayette et l’indépendance américaine

Bouzols 2 place du Four Arsac-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Revivez un épisode majeur de l’Histoire avec un spectacle théâtralisé consacré au marquis de Lafayette et à son engagement pour l’indépendance américaine, dans le cadre exceptionnel du château de Bouzols. Sur réservation.

.

Bouzols 2 place du Four Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 58 23 95 jl.debrive@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive a major episode in history with a theatrical performance dedicated to the Marquis de Lafayette and his commitment to American independence, set in the exceptional surroundings of the Château de Bouzols. Reservations required.

L’événement Spectacle théâtralisé Lafayette et l’indépendance américaine Arsac-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay