Spectacle Théâtre et Folklore Lous Réjauvits de Saint Gence Salle polyvalente Saint-Gence

Informations pratiques

Saint-Gence

Spectacle Théâtre et Folklore Lous Réjauvits de Saint Gence

Salle polyvalente 4 Place de l’Église Saint-Gence Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Les Réjauvits de Saint-Gence vous embarquent dans une aventure pleine de rires, de musique et de surprises ! Une réunion municipale… en apparence banale, mais qui va peu à peu révéler toute la saveur et l’imprévu de la vie locale ! Un spectacle vivant, drôle et inattendu à partager en famille ou entre amis !

Venez découvrir la nouvelle création des Réjauvits de Saint-Gence ! .

Salle polyvalente 4 Place de l’Église Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lousrejauvitsdesaintgence@gmail.com

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English : Spectacle Théâtre et Folklore Lous Réjauvits de Saint Gence

L’événement Spectacle Théâtre et Folklore Lous Réjauvits de Saint Gence Saint-Gence a été mis à jour le 2026-08-08 par Terres de Limousin