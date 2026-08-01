Spectacle Théâtre et Folklore Lous Réjauvits de Saint Gence Salle polyvalente Saint-Gence
dimanche 30 août 2026 · Salle polyvalente · Saint-Gence
Informations pratiques
Saint-Gence
Spectacle Théâtre et Folklore Lous Réjauvits de Saint Gence
Salle polyvalente 4 Place de l’Église Saint-Gence Haute-Vienne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Les Réjauvits de Saint-Gence vous embarquent dans une aventure pleine de rires, de musique et de surprises ! Une réunion municipale… en apparence banale, mais qui va peu à peu révéler toute la saveur et l’imprévu de la vie locale ! Un spectacle vivant, drôle et inattendu à partager en famille ou entre amis !
Venez découvrir la nouvelle création des Réjauvits de Saint-Gence ! .
Salle polyvalente 4 Place de l’Église Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lousrejauvitsdesaintgence@gmail.com
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English : Spectacle Théâtre et Folklore Lous Réjauvits de Saint Gence
L’événement Spectacle Théâtre et Folklore Lous Réjauvits de Saint Gence Saint-Gence a été mis à jour le 2026-08-08 par Terres de Limousin