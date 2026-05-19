Informations pratiques

Bully-les-Mines

Spectacle théâtre « Pinocchio, l’incroyable voyage » Cie l’Eléphant dans la Boa

1/3 rue Roger salengro Bully-les-Mines Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Par la Compagnie L’éléphant dans le boa

Par le geste de l’ébéniste, le morceau de bois devient pantin ;

Par un heureux miracle, le pantin devient enfant ;

L’histoire aurait pu s’arrêter là…

Mais c’était sans compter sur le caractère bien trempé de Pinocchio.

Cela va le mener dans mille situations rocambolesques qui ne tiennent qu’à un fil… de pantin.

Redécouvrez l’une des plus belles histoires du monde, dans un festival de couleurs, les musiciens donneront le rythme de cette toute nouvelle création où comédie, chants et danses, vous feront vivre un incroyable voyage .

1/3 rue Roger salengro Bully-les-Mines 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 72 71 90

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English :

By the Company L’éléphant dans le boa

L’événement Spectacle théâtre « Pinocchio, l’incroyable voyage » Cie l’Eléphant dans la Boa Bully-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Lens-Liévin