Spectacle Théodore Monod, cueillir une fleur c’est déplacer une étoile Sélestat
Spectacle Théodore Monod, cueillir une fleur c’est déplacer une étoile Sélestat lundi 4 mai 2026.
Sélestat
Spectacle Théodore Monod, cueillir une fleur c’est déplacer une étoile
Place du Marché aux Pots Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-04 20:00:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Un spectacle sur sa personne ? Que nenni ! un spectacle où Théodore Monod nous embarque à la rencontre du vivant !
Théodore Monod traverse le XXème siècle comme il a traversé le désert avec passion, pugnacité et abnégation. Ses découvertes et ses recherches ont fait de sa vie un témoignage pour les générations futures. Il plaidait pour la conscience de la totalité du monde et du cosmos et le respect du vivant dans son ensemble.
Un spectacle sur sa personne ? Que nenni ! un spectacle où Théodore Monod nous embarque à la rencontre du vivant !
Pièce de Pierre-Philippe Devaux, interprétée par la Compagnie La Marelle Lausanne (Suisse). 0 .
Place du Marché aux Pots Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 22 18 selestuepal@gmail.com
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English :
A show about himself? No, it’s a show in which Théodore Monod takes us on a journey to meet the living!
L’événement Spectacle Théodore Monod, cueillir une fleur c’est déplacer une étoile Sélestat a été mis à jour le 2026-04-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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