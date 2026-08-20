Informations pratiques

Angevillers

Spectacle Ulysses

Salle socioculturelle Angevillers Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-02-17 19:00:00

fin : 2027-02-17 20:00:00

Date(s) :

2027-02-17

Difficile de résister aux injonctions pour être simplement soi. Après Pénélopes, consacré à la voix des femmes, c’est aux hommes que s’intéressent cette fois-ci Céleste Germe et Maëlys Ricordeau. Des identités émergent, singulières, multiples et touchantes. Comment s’affranchissent-ils des clichés liés à leur sexe se montrer viril, indépendant, protecteur, compétitif ? S’appuyant sur un dispositif sonore et visuel, les paroles récoltées lors d’entretiens sur le territoire se succèdent.Tout public

18 .

Salle socioculturelle Angevillers 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr

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English :

It’s hard to resist the call to %EA simply be yourself. Following *Pénélopes*, which focused on women’s voices, Céleste Germe and Maëlys Ricordeau turn their attention to men this time around. Identities emerge—unique, multifaceted, and touching. How do they break free from the gender stereotypes—such as being masculine, independent, protective, and competitive? Supported by an audio-visual installation, the words gathered during interviews across the region are presented in succession.

L’événement Spectacle Ulysses Angevillers a été mis à jour le 2026-08-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME