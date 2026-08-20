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AGENDA · Angevillers

Spectacle Ulysses Angevillers

mercredi 17 février 2027 · Angevillers

Spectacle Ulysses Angevillers

Informations pratiques

Début
mercredi 17 février 2027
Fin
mercredi 17 février 2027
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle socioculturelle
Ville
57440 Angevillers
Département
Moselle
Tarif
18 Tarif de base plein tarif

Angevillers

Spectacle Ulysses

Salle socioculturelle Angevillers Moselle

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-02-17 19:00:00
fin : 2027-02-17 20:00:00

Date(s) :
2027-02-17

Difficile de résister aux injonctions pour être simplement soi. Après Pénélopes, consacré à la voix des femmes, c’est aux hommes que s’intéressent cette fois-ci Céleste Germe et Maëlys Ricordeau. Des identités émergent, singulières, multiples et touchantes. Comment s’affranchissent-ils des clichés liés à leur sexe se montrer viril, indépendant, protecteur, compétitif ? S’appuyant sur un dispositif sonore et visuel, les paroles récoltées lors d’entretiens sur le territoire se succèdent.Tout public
18  .

Salle socioculturelle Angevillers 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92  infos@nest-theatre.fr

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English :

It’s hard to resist the call to %EA simply be yourself. Following *Pénélopes*, which focused on women’s voices, Céleste Germe and Maëlys Ricordeau turn their attention to men this time around. Identities emerge—unique, multifaceted, and touching. How do they break free from the gender stereotypes—such as being masculine, independent, protective, and competitive? Supported by an audio-visual installation, the words gathered during interviews across the region are presented in succession.

L’événement Spectacle Ulysses Angevillers a été mis à jour le 2026-08-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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