Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Théâtre de Verdure Royan

Royan

Spectacle Un chapeau de paille d’Italie

Théâtre de Verdure Jardins du Parc Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Cycle 5 15/18 ans

Le jour de ses noces, Fadinard voit son cheval manger le chapeau paille

d’Anaïs Beauperthuis, en pleine affaire avec son amant.

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Théâtre de Verdure Jardins du Parc Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 09 36

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English :

Cycle 5 Ages 15/18

On his wedding day, Fadinard sees his horse eat Anaïs Beauperthuis?

of Anaïs Beauperthuis, in the midst of an affair with her lover.

L’événement Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Royan a été mis à jour le 2026-04-23 par Mairie de Royan