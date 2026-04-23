Spectacle Un genre d’Alceste Bérulle
Spectacle Un genre d’Alceste Bérulle samedi 9 mai 2026.
Bérulle
Spectacle Un genre d’Alceste
1 bis rue du faubourg Bérulle Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Samedi 9 et dimanche 10 mai BERULLE Spectacle Spectacle Un genre d’Alceste . A l’espace abc.
Samedi 9 mai à 20h et dimanche 10 mai à 16h nous accueillerons le spectacle Un genre d’Alceste par la compagnie des Asclépiades que nous avions déjà accueillie pour Rêve d’amour et Pour un oui ou pour un non. .
Cette pièce met en scène une répétition publique au cours de laquelle quatre comédiens répètent des scènes choisies du Misanthrope de Molière, mais le choix, à un moment, de changer le genre d’Alceste bouscule les repères…
Participation au chapeau.
Réservation conseillée abc.berulle@gmail.com .
1 bis rue du faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est abc.berulle@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle Un genre d’Alceste Bérulle a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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