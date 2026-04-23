Bérulle

Spectacle Un genre d’Alceste

1 bis rue du faubourg Bérulle Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Samedi 9 et dimanche 10 mai BERULLE Spectacle Spectacle Un genre d’Alceste . A l’espace abc.

Samedi 9 mai à 20h et dimanche 10 mai à 16h nous accueillerons le spectacle Un genre d’Alceste par la compagnie des Asclépiades que nous avions déjà accueillie pour Rêve d’amour et Pour un oui ou pour un non. .

Cette pièce met en scène une répétition publique au cours de laquelle quatre comédiens répètent des scènes choisies du Misanthrope de Molière, mais le choix, à un moment, de changer le genre d’Alceste bouscule les repères…

Participation au chapeau.

Réservation conseillée abc.berulle@gmail.com .

1 bis rue du faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est abc.berulle@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle Un genre d’Alceste Bérulle a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance