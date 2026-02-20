Spectacle Un Lully Imaginaire Champagne JB Héry Châlons-en-Champagne

Spectacle Un Lully Imaginaire

Champagne JB Héry 12 Rue Basse de Compertrix Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07 20:45:00

2026-03-07

Un spectacle inédit pour 30 passionnés de musique, suivi d’un buffet au champagne, dans les caves JB Héry.

Jean Baptiste Lully (1632-1687) a été un musicien à l’ascension fulgurante.

Né en Italie, fils d’un meunier, il connaîtra la gloire en France, devenant surintendant de la musique de Louis XIV. Au prix de pas mal de coups bas et d’un arrivisme sans limites.

Voilà pour le vrai Lully.

Nous avons choisi d’en imaginer un autre un musicien sympa, nostalgique de son Italie solaire, et qui préférait la fantaisie de ses comédies ballets aux fastes de ses opéras.

Au soir de sa vie, désabusé il rêve à cette Italie perdue. Lointaine, mais bien présente, prête à ressurgir à tout instantdans une joyeuse lumière. .

Champagne JB Héry 12 Rue Basse de Compertrix Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

