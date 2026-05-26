Spectacle Un soir chez la duchesse Du Maine Ensemble scolaire privé Jean XXIII Montigny-lès-Metz

Montigny-lès-Metz

Spectacle Un soir chez la duchesse Du Maine

Ensemble scolaire privé Jean XXIII 10 Rue Monseigneur Heintz Montigny-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Un voyage immersif au XVIIIme siècle avec Un soir chez la duchesse du Maine . L’association Association Jean Berain et la compagnie Des Masques, des voix proposent un spectacle immersif original.

Inspirée des célèbres Nuits de Sceaux , cette création plongera le public dans l’atmosphère raffinée et festive d’un salon aristocratique du XVIIIème siècle. Spectateurs et artistes partageront une même soirée mêlant théâtre, musique baroque, chant et danse. Autour de la soprano Monique Zanetti évolueront la danseuse Irène Feste, plusieurs musiciens et comédiens, dans une mise en scène de Jacqueline Razgonnikoff et Anne Verdier. Les costumes historiques sont prêtés par le Centre de musique baroque de Versailles. Chaque représentation se terminera par un bal baroque participatif suivi d’une collation offerte au public.

Avant les spectacles, une conférence sur la duchesse du Maine et une initiation à la danse baroque seront proposées le mardi 16 juin 2026 à partir de 18h à l’Espace Europa-Courcelles de Montigny-lès-Metz (entrée libre sur réservation).Tout public

15 .

Ensemble scolaire privé Jean XXIII 10 Rue Monseigneur Heintz Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est +33 6 61 52 16 46

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English :

An immersive journey to the 18th century with Un soir chez la duchesse du Maine . The Association Jean Berain and the Des Masques, des voix company present an original immersive show.

Inspired by the famous Nuits de Sceaux , this creation plunges the audience into the refined, festive atmosphere of an 18th-century aristocratic salon. Spectators and artists will share an evening of theater, baroque music, song and dance. Soprano Monique Zanetti will be accompanied by dancer Irène Feste, musicians and actors, directed by Jacqueline Razgonnikoff and Anne Verdier. The historical costumes are on loan from the Centre de musique baroque de Versailles. Each performance ends with a Baroque ball, followed by a snack for the audience.

Prior to the performances, a lecture on the Duchesse du Maine and an introduction to Baroque dance will be held on Tuesday June 16, 2026 from 6pm at Espace Europa-Courcelles in Montigny-lès-Metz (free admission by reservation).

L’événement Spectacle Un soir chez la duchesse Du Maine Montigny-lès-Metz a été mis à jour le 2026-05-26 par AGENCE INSPIRE METZ