Spectacle : Un travail de fourmi, Quai de la Brèche, Sainte-Foy-la-Grande

Informations pratiques

Spectacle : Un travail de fourmi Samedi 19 septembre, 18h00 Quai de la Brèche Gironde

Participation libre au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Deux myrmécologues, spécialistes des fourmis, rencontrent le public pour ce qu’ils pensent être une simple opération de comptage, destinée à répertorier les espèces présentes.

Commence alors une curieuse vraie-fausse conférence sur les fourmis, leur monde, leurs habitudes et leurs symboliques. Un véritable travail de fourmi, en somme.

Les insectes, bien qu’éloignés de nous, nous entourent et ont beaucoup à nous apprendre. Le spectacle réveille cette curiosité enfantine qui nous pousse à imaginer ce qui se passe sous terre, dans les arbres ou dans les murs, lorsque la pelouse devient forêt et qu’un tas de terre se transforme en ville géante.

Un travail de fourmi est un spectacle documenté et instructif, qui parle à tout le monde et, finalement, de tout le monde.

Quai de la Brèche 33220 Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557461084 https://saintefoylagrande.fr/ https://www.facebook.com/culture.saintefoy/ Quai de la Brèche (au bout de la rue des Lauriers) : terrasses surplombant la rivière Dordogne + escaliers en pierre qui permettent des gradins naturels et offrent ainsi un confort visuel (en plus des qualités esthétiques du lieu) Places de stationnement à proximité, possibilité d’accès aux personnes à mobilité réduite

Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis) rencontrent le public pour ce qu’ils pensaient être une opération de comptage (opération au cours de laquelle les personnes présentes sont censées les un…

©Compagnie du tout vivant