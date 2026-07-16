Informations pratiques

Andé

Spectacle WEI ! Week-end intégral Journées européennes du patrimoine

Moulin d’Andé, 65 Rue du Moulin Andé Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des journées du matrimoine et du patrimoine, venez visiter les parcs du Moulin d’Andé et du Fruit intégral et découvrez in situ des œuvres d’art contemporain, des performances chorégraphiques, musicales, théâtrales ainsi que des ateliers danse et yoga ouverts à tous. Ouverture le vendredi de 19h à 22h, le samedi de 11h30 à 23h30, le dimanche de 11h à 20h. .

Moulin d’Andé, 65 Rue du Moulin Andé 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 90 89

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English : Spectacle WEI ! Week-end intégral Journées européennes du patrimoine

L’événement Spectacle WEI ! Week-end intégral Journées européennes du patrimoine Andé a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure