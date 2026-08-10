Performance et un film Carte de Tendre / RELIQUIAE Millénium 2027 Andé

Informations pratiques

Andé

Performance et un film Carte de Tendre / RELIQUIAE Millénium 2027

Le Fruit intégral Pavillon-sn, 74 Rue du Moulin Andé Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-09-18

fin : 2027-09-20

Date(s) :

2027-09-18

Carte de Tendre / RELIQUIAE est un nouveau projet cinématographique et performatif de Colette Sadler, créé et présenté dans le cadre de Millenium 2027. L’œuvre explore une question centrale dans le contexte de l’intelligence artificielle et de la crise écologique, que devient l’archéologie dans un futur lointain ? Comment les expériences humaines sont-elles enregistrées et mémorisées ? S’inspirant de récits de science-fiction et d’esthétiques visuelles issues de films tels que La Jetée de Chris Marker et Metropolis de Fritz Lang, le projet imagine un futur dans lequel un corps et une vie sont reproduits à partir d’un sujet humain existant, créant ainsi une forme d’archéologie vivante de l’existence humaine. La pièce examine l’avenir à travers l’héritage architectural, culturel et spirituel de la présence normande en Écosse. Elle interroge l’identité humaine telle qu’elle est façonnée par les déplacements, les traditions orales, les conflits, les croyances et les histoires partagées. Elle s’intéresse également à la manière dont la technologie — notamment l’intelligence artificielle et la robotique — interagit avec l’expérience humaine, en questionnant ce qui définit l’humanité et quels éléments du vécu échappent encore à la programmation. Ce travail s’inscrit dans la recherche artistique de long terme de Colette Sadler sur l’impact social des technologies dans la compréhension de la condition humaine. Il s’appuie sur le patrimoine architectural commun et les liens historiques entre l’Écosse et la Normandie, qui servent à la fois de toile de fond visuelle et de base conceptuelle pour le film et la performance. .

Le Fruit intégral Pavillon-sn, 74 Rue du Moulin Andé 27430 Eure Normandie

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English : Performance et un film Carte de Tendre / RELIQUIAE Millénium 2027

L’événement Performance et un film Carte de Tendre / RELIQUIAE Millénium 2027 Andé a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure