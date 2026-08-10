Informations pratiques

Andé

Traversées chorégraphiques Millénium 2027

Le Fruit intégral Pavillon-sn, 74 Rue du Moulin Andé Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-09-13

fin : 2027-09-19

Date(s) :

2027-09-13

Ce projet de création chorégraphique met en place une coopération artistique entre la Normandie et l’Irlande à partir d’un épisode historique partagé la traversée maritime de Richard de Clare, dit Strongbow, qui débarque en Irlande en 1170. Cette référence est ici réinterprétée dans une approche contemporaine, non comme un récit de conquête, mais comme un point de départ pour interroger la rencontre, le dialogue et la coopération entre territoires. .

Le Fruit intégral Pavillon-sn, 74 Rue du Moulin Andé 27430 Eure Normandie

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English : Traversées chorégraphiques Millénium 2027

L’événement Traversées chorégraphiques Millénium 2027 Andé a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure