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Traversées chorégraphiques Millénium 2027 Andé

lundi 13 septembre 2027 · Andé

Informations pratiques

Début
lundi 13 septembre 2027
Fin
dimanche 19 septembre 2027
Adresse
Le Fruit intégral Pavillon-sn, 74 Rue du Moulin
Ville
27430 Andé
Département
Eure
Tarif

Andé

Traversées chorégraphiques Millénium 2027

Le Fruit intégral Pavillon-sn, 74 Rue du Moulin Andé Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-09-13
fin : 2027-09-19

Date(s) :
2027-09-13

Ce projet de création chorégraphique met en place une coopération artistique entre la Normandie et l’Irlande à partir d’un épisode historique partagé la traversée maritime de Richard de Clare, dit Strongbow, qui débarque en Irlande en 1170. Cette référence est ici réinterprétée dans une approche contemporaine, non comme un récit de conquête, mais comme un point de départ pour interroger la rencontre, le dialogue et la coopération entre territoires.   .

Le Fruit intégral Pavillon-sn, 74 Rue du Moulin Andé 27430 Eure Normandie  

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English : Traversées chorégraphiques Millénium 2027

L’événement Traversées chorégraphiques Millénium 2027 Andé a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure

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