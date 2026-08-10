Traversées chorégraphiques Millénium 2027 Andé
lundi 13 septembre 2027 · Andé
Informations pratiques
Andé
Traversées chorégraphiques Millénium 2027
Le Fruit intégral Pavillon-sn, 74 Rue du Moulin Andé Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-09-13
fin : 2027-09-19
Date(s) :
2027-09-13
Ce projet de création chorégraphique met en place une coopération artistique entre la Normandie et l’Irlande à partir d’un épisode historique partagé la traversée maritime de Richard de Clare, dit Strongbow, qui débarque en Irlande en 1170. Cette référence est ici réinterprétée dans une approche contemporaine, non comme un récit de conquête, mais comme un point de départ pour interroger la rencontre, le dialogue et la coopération entre territoires. .
Le Fruit intégral Pavillon-sn, 74 Rue du Moulin Andé 27430 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Traversées chorégraphiques Millénium 2027
L’événement Traversées chorégraphiques Millénium 2027 Andé a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure
À voir aussi à Andé (Eure)
- Spectacle WEI ! Week-end intégral Journées européennes du patrimoine Andé 18 septembre 2026
- Spectacles WEI ! Week-end intégral Journées européennes du patrimoine Andé 18 septembre 2026
- Spectacles et visites WEI ! Week-end intégral Journées européennes du patrimoine Andé 19 septembre 2026
- Spectacles et visites WEI ! Week-end intégral Journées européennes du patrimoine Andé 20 septembre 2026
- Performance et un film Carte de Tendre / RELIQUIAE Millénium 2027 Andé 18 septembre 2027