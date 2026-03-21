Spectacle With U2 Day Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Spectacle With U2 Day

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:00:00

fin : 2027-01-15 22:00:00

Date(s) :

2027-01-15

Tout public

Spectacle With U2 Day

With U2 Day vous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2.

Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.

Venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Spectacle With U2 Day

L’événement Spectacle With U2 Day Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne