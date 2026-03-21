Spectacle With U2 Day Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Spectacle With U2 Day Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne vendredi 15 janvier 2027.
Spectacle With U2 Day
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 54 – 54 – 54 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:00:00
fin : 2027-01-15 22:00:00
Date(s) :
2027-01-15
Tout public
Spectacle With U2 Day
With U2 Day vous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2.
Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.
Venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Spectacle With U2 Day
L’événement Spectacle With U2 Day Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne