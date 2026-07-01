SPECTACLE ZAZA ET PAPOU CANIGOU Olette
vendredi 17 juillet 2026 · Olette
Informations pratiques
Olette
SPECTACLE ZAZA ET PAPOU CANIGOU
102 avenue du général de Gaulle Olette Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La compagnie Base-art-cie présente le spectacle pour enfants Zaza et Papou Canigou avec Laure et Paul Bruno.
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102 avenue du général de Gaulle Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 02 86
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English :
The Base-art-cie theater company presents the children’s show Zaza and Papou Canigou starring Laure and Paul Bruno.
L’événement SPECTACLE ZAZA ET PAPOU CANIGOU Olette a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO
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