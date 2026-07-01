Informations pratiques

Olette

SPECTACLE ZAZA ET PAPOU CANIGOU

102 avenue du général de Gaulle Olette Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La compagnie Base-art-cie présente le spectacle pour enfants Zaza et Papou Canigou avec Laure et Paul Bruno.

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102 avenue du général de Gaulle Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 02 86

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English :

The Base-art-cie theater company presents the children’s show Zaza and Papou Canigou starring Laure and Paul Bruno.

L’événement SPECTACLE ZAZA ET PAPOU CANIGOU Olette a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO