Spectacle Zusammen La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Zusammen

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 16 EUR

Début : 2026-03-06 16:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-06 2026-03-08

Tout public

Cirque

Zusammen Compagnie Equinote

Relier l’expression d’un cheval à un geste artistique, relier le théâtre chanté à la prouesse circassienne, lier une dramaturgie à l’univers inspirant du chapiteau… la compagnie EquiNote poursuit ses ambitions artistiques autour de la relation à l’animal accompagnée par la metteuse en scène Emilie Capliez. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99

