Spectacle Zusammen La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Spectacle Zusammen La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne vendredi 6 mars 2026.
Spectacle Zusammen
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 16 EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 16:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-08
Tout public
Cirque
Zusammen Compagnie Equinote
Relier l’expression d’un cheval à un geste artistique, relier le théâtre chanté à la prouesse circassienne, lier une dramaturgie à l’univers inspirant du chapiteau… la compagnie EquiNote poursuit ses ambitions artistiques autour de la relation à l’animal accompagnée par la metteuse en scène Emilie Capliez. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Zusammen
L’événement Spectacle Zusammen Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne