Spectacles à Spirale

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle Gers

Tarif : – – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Une nouvelle soirée culturelle est proposée au Théâtre Spirale à Riscle, dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026. Le public est invité à partager un moment artistique et convivial, mêlant spectacle, rencontre et restauration locale.

Programme

18 h 18h LE BON SLAMARITAIN L’Auberge des Poètes

Sortie de résidence

Concert Récit Participation Libre

Entourée de cuivres, d’une batterie et de guitares, la poésie du Bon Slamaritain explore la Vie, l’Univers et tout le reste. Une fenêtre ouverte sur l’âme humaine entre improvisations folles et minutie des écritures nous offrant un moment magique au-delà des mots .

19h30 Repas sur place (produits locaux et faits maison, sur réservation)

21 h 21h ROMEO + JULIETTE + ROMEO

La Compagnie C’est Pas Grave

Spectacle Participation Libre

Et si Roméo et Juliette n’étaient pas morts ?

La compagnie C’est Pas Grave vous propose une alternative à la tragédie et à la souffrance de ce mythe passionnel.

Ces deux résistantes se lancent dans une mission SAUVER L’AMOUR !

Réussiront elles à changer le cours de l’humanité ?

Il y a tant à faire avec la haine mais bien plus encore avec l’amour

( William Shakespeare )

Pour cette création, nous avons emprunté les mots de Shakespeare mais aussi ceux d’Edmond Rostand, Barbara Weldens, FabCaro…

Nous avons pioché dans les films mythiques de notre adolescence, nous nous sommes inspirées des plus grands penseurs et philosophes de l’amour pour arriver a raconter notre histoire celle de deux femmes de presque 40 ans qui se questionnent sur l’amour , sur le couple et ses injonctions .

Un spectacle écrit par Aurélie Compagnon et Pauline Schoenhals.

Regard extérieur et aide à la mise en scène Jeremy Olivier.

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Route de Saint-Mont RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 spiraleahistoires@laposte.net

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English :

A new cultural evening is on offer at the Théâtre Spirale in Riscle, as part of the 2025-2026 cultural season. The public is invited to share an artistic and convivial moment, combining shows, encounters and local catering.

Program

6 p.m.: 6 p.m.: LE BON SLAMARITAIN L?Auberge des Poètes

Out of residency

Concert ? Storytelling ? Free participation

Surrounded by brass, drums and guitars, Le Bon Slamaritain?s poetry explores Life, the Universe and everything else. An open window on the human soul , between wild improvisations and meticulous writing, offering us a magical moment beyond words .

7:30pm: Meal on site (local, home-made products, by reservation)

9 p.m.: 9 p.m.: ROMEO + JULIETTE + ROMEO

Compagnie C?est Pas Grave

Show ? Free participation

What if Romeo and Juliet weren’t dead?

The C?est Pas Grave company offers an alternative to the tragedy and suffering of this passionate myth.

These two resistance fighters embark on a mission: SAVE LOVE!

Will they succeed in changing the course of humanity?

There’s so much to be done with hate, but there’s so much more to be done with love

( William Shakespeare )

For this creation, we borrowed the words of Shakespeare as well as those of Edmond Rostand, Barbara Weldens, FabCaro?

We drew on the mythical films of our teenage years, and drew inspiration from the greatest thinkers and philosophers of love to tell our story: that of two women in their late 40s who question love, the couple and its injunctions.

Written by Aurélie Compagnon and Pauline Schoenhals.

Outside view and assistant director: Jeremy Olivier.

L’événement Spectacles à Spirale Riscle a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65